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06:09 12.06.2024

Посол Італії підкреслив важливість Одеси як провідного культурного центру

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Посол Італії підкреслив важливість Одеси як провідного культурного центру
Фото: WhatsApp

Надзвичайний та Повноважний посол Італійської Республіки в Україні П'єр Франческо Дзадзо відвідав Одесу на чолі делегації, до складу якої входили директор Італійського інституту культури в Україні Карло Колоннелла, співробітники посольства та AICS (Італійська агенція співпраці у галузі розвитку) Італії в Одесі, повідомляє посольство Італії в Україні.

В рамках візиту посол зустрівся з мером міста Геннадієм Трухановим та настоятелем Спасо-Преображенського кафедрального собору Одеси о. Мирославом, щоб обговорити ініціативи співпраці в рамках італійського патронату над відновленням міста та регіону.

Також П'єр Франческо Дзадзо відвідав концерт італійських оперних арій в Одеському театрі опери та балету, організований почесним консульством в Одесі, продюсером агентства Opera Production C. D. Енріко Копеде та Італійським інститутом культури. Разом з українськими артистами італійський тенор Альберто Профета виконав оперні арії Пуччіні, Доніцетті, Верді, Россіні, Масканьї та завершив концерт відомою піснею Едуардо Ді Капуа O Sole Mio, яка, за переказами, була написана в Одесі.

На прес-конференції, що відбулася за результатами візиту, пан посол підкреслив важливість Одеси як провідного культурного центру не тільки для України, а й усього європейського художнього простору.

Теги: #україна #візит #посол #італія

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