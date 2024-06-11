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17:35 11.06.2024

Шольц: Європейські вибори дали чіткі результати - більшість громадян підтримують партії, які виступають за підтримку України

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Шольц: Європейські вибори дали чіткі результати - більшість громадян підтримують партії, які виступають за підтримку України

Канцлер ФРН Олаф Шольц запевнив, що Німеччина залишиться вірною політиці підтримки України, і таку позицію продемонстрували результати виборів до Європарламенту.

"Європейські вибори дали чіткі результати - більшість громадян підтримують партії, які вважають, що потрібно продовжувати підтримувати Україну. Це стосується Німеччини, але це також стосується й інших європейських країн", - сказав Шольц на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні у вівторок.

"Звісно, ми думаємо про те, що є зростання право-екстремістських партій у різних країнах Європи. І ми з цим не будемо миритися, але ми будемо зберігати такі рамки, які дають змогу вести політичну конкуренцію партій із різними поглядами, але які мають однакове розуміння демократії та ринкової економіки", - сказав Шольц.

При цьому він зазначив, що Європі потрібна безпека і пов'язав її з політикою щодо України. "Звісно, нам потрібна безпека для майбутнього. Тому розумна і стійка політика важлива, тому ми її підтримуємо для України. Німеччина надає найбільшу підтримку Україні, ми такою і залишимося", - запевнив канцлер ФРН.

Теги: #шольц

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