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15:17 10.06.2024

Глава МЗС Швейцарії: Саміт миру - лише перший крок на шляху до мирного процесу, і питання в тому, коли Росія буде "на його борту"

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Глава МЗС Швейцарії: Саміт миру - лише перший крок на шляху до мирного процесу, і питання в тому, коли Росія буде "на його борту"

Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що Глобальний саміт миру є лише першим кроком на шляху до мирного процесу між Україною і Росією, і коли до нього дійде черга, Росія повинна буде взяти в ньому участь.

"Я вже говорив, що ми хотіли б, щоб в ідеалі Росія була залучена до цього процесу від самого початку. Це те, що ми хотіли б зробити. Але на це підуть тижні, місяці. І чи буде цей процес успішним зрештою, нам доведеться почекати й подивитися. І очевидно, що для того, щоб мирний процес просувався вперед, потрібна участь Росії", - заявив Кассіс на пресконференції про хід підготовки та заходи безпеки до Саміту миру в понеділок у Швейцарії.

За його словами, "мирна конференція - це лише перший крок на шляху до мирного процесу. Коли справа дійде до власне мирного процесу, Росія повинна буде взяти в ньому участь ... Тобто питання не в тому, чи буде Росія на борту, а в тому, коли вона буде на борту".

Кассіс також розповів, що перед Швейцарією стояла "емоційна тема" під час підготовки конференції, яка полягала в тому, чи запрошувати в принципі Росію."Нам знадобилося кілька тижнів, щоб дійти до рішення з цього питання. Звісно, це був би варіант, але проблема в тому, що вже заздалегідь було зрозуміло, що Росія не хоче брати участь", - сказав він.

Водночас, як він зазначив, "якби вони (Росія - ІФ-У) прийняли запрошення, то це стало б конфліктом із позицією України на той момент... Звісно, ми вивчали й інші шляхи, але поки що не змогли відчинити і ті, і ті двері, щоб прийняти обидві сторони в ситуації, на яку вони обидві (Україна і РФ - ІФ-У) погодяться".

Кассіс також додав, що на Саміті миру працюватимуть два акредитовані від Росії представники ЗМІ. "І це швейцарська традиція, що вони акредитовані в Женеві, що вони представлені у Швейцарії. І тому вони будуть на конференції", - резюмував він.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський виступив проти участі Росії в інавгураційному Саміті миру у Швейцарії, заявивши, що "не бачить, як можна запрошувати людей, які все блокують, руйнують і вбивають, в той час, як Україні потрібен справедливий мир". За його словами, спершу держави - учасниці саміту розроблять план, до якого пізніше залучатимуть представників Росії, які захочуть справедливого миру.

Своєю чергою у РФ неодноразово заявляли, що не братимуть участі в Саміті миру.

 

Теги: #саміт_миру

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