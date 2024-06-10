Події

13:48 10.06.2024

Стефанчук візьме участь у саміті голів парламентів Польщі та країн Балтії

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Стефанчук візьме участь у саміті голів парламентів Польщі та країн Балтії

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук 10-11 червня відвідає з робочим візитом Польщу, де візьме участь у саміті голів парламентів Польщі, Литви, Латвії та Естонії.

"Зустріч керівників парламентів (у Білостоці - ІФ-У) буде присвячена посиленню підтримки України. Тема саміту: "Роль Польщі, країн Балтії та України у зміцненні безпеки в Європі", - повідомила пресслужба апарату Верховної Ради в понеділок.

Під час саміту буде приділено увагу інструментам парламентської дипломатії для протидії російській загрозі та забезпечення регіональної безпеки, зокрема запровадження обмежувальних заходів проти РФ на національному рівні, використання заморожених російських активів на підтримку й відбудову України.

Теги: #стефанчук

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