Франція направила США, Британії, Польщі, Швеції пропозицію відправити військових інструкторів в Україну - ЗМІ

Начальник Головного штабу ЗС Франції Тьєррі Буркхард направив США і європейським країнам пропозицію відправити в Україну військових інструкторів у рамках багатосторонньої місії, повідомило в неділю видання "Вельт" із посиланням на джерела.

"За інформацією видання, минулого тижня Буркхард надіслав США, а також десятьом європейським країнам, зокрема Британії, Польщі, країнам Балтії, Данії, Швеції, листа, в якому запросив їх узяти участь у навчальній місії в Україні у складі багатонаціональної "коаліції охочих", - інформує газета.

За її даними, до Міноборони ФРН такий лист не надійшов: протягом минулих тижнів німецький уряд неодноразово давав зрозуміти, що не братиме участі в такій ініціативі. Також від неї відмовилися США, проте все одно отримали відповідну пропозицію від Франції.

За словами дипломатів з Брюсселя, президент Франції Еммануель Макрон хоче направити інструкторів в Україну в рамках наявної місії військової допомоги Євросоюзу Україні (EUMAM Ukraine), змінивши її мандат. Однак у ЄС ця ідея зустріла опір - більшість країн союзу виступили проти неї.

Проте в ЄС зазначають, що навчання українських військових на території Євросоюзу має сенс, додає "Вельт".

Раніше повідомлялося, що Макрон має намір створити коаліцію для відправлення військового персоналу в Україну з метою навчання українських військових. Коментуючи наміри Франції, генсек НАТО Єнс Столтенберг минулого четверга знову заявив, що в Альянсі, як і раніше, не планують направляти військових в Україну. У п'ятницю Politico з посиланням на джерела повідомляло, що Макрон запропонував президенту США Джо Байдену разом відправити в Україну військових інструкторів, однак американський лідер не підтримав цієї ідеї.