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19:20 21.06.2024

Жовква: Ми хочемо провести другий Саміт миру до кінця року

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Україна хоче провести другий Саміт миру до кінця поточного року, заявив в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.
"Ми хочемо провести другий Саміт миру до кінця року. Процес не має бути затягнутим. Україна, як ніхто, хоче якнайшвидше миру. Але ми точно не хочемо миру на основі так званого російського визнання реальності, як вони про це кажуть", - заявив він.
За словами Жовкви, "президент (України Володимир Зеленський - ІФ-У) сказав, що можна було б хоч завтра розпочати переговори з Росією - з однією дуже простою умовою: виведіть війська з території України. Але ж ми з вами бачимо, що навіть натяків на це немає. Навіть не замислюється ніхто про це. Тому давайте тут не поспішати з якимись дедлайнами і датами".
Відповідаючи на запитання, від чого все-таки залежатиме проведення другого Саміту миру, оскільки швейцарська сторона вже заявила, що такий саміт може відбутися ще до президентських виборів у США в листопаді цього року, Жовква відповів: "Безумовно, вибори в США - це важлива подія, за якою слідкує весь світ".
"Але, мені здається, визначальним для дати проведення другого саміту є саме інтенсивність роботи в тематичних групах. Ви ж чули президента, який сказав, що другий Саміт миру буде не через роки, а через місяці. Ось така установка України", - сказав заступник глави Офісу президента.
Він також відзначив роль Швейцарії в безумовно вдалій організації першого Саміту миру.
"Ми підтримуємо зараз зв'язок з її командою щодо оновлення списку з приєднання нових країн", - сказав Жовква.
Відповідаючи на запитання, де може бути відбутися другий Саміт миру, заступник глави Офісу президента зауважив, що "в України, безумовно, є розуміння таких потенційних країн, тому що із цими країнами ми вже проробили певну роботу. Але давайте не полегшувати роботу агресору".
"У нас є низка країн, і можу сказати з великою часткою ймовірності, що такий саміт може відбутися в одній із країн Глобального Півдня. І це було б логічно, тому що перший саміт відбувся в європейській державі, у нейтральній Швейцарії. Тепер, за логікою подій, цей саміт має відбутися в одній із країн Глобального Півдня. Яка це буде країна, побачимо. Це живий процес", - заявив він.
За словами заступника глави Офісу президента, "та країна, яка матиме честь провести другий саміт, має вже сьогодні активно працювати. І низка таких країн уже є, і вони працюють. Зокрема, ті з них, які були на першому Саміті миру. І, можливо, не всі з них були представлені на рівні президентів і прем'єр-міністрів. Але не можу розкривати навіть потенційний перелік цих країн, щоб в агресора не з'явилося шансів перешкодити його проведенню".
Крім того, він наголосив, що "нам потрібні країни, які готові, якщо треба, дуже жорстко розмовляти з Російською Федерацією, говорити "ні", бо мова російських ультиматумів закінчилася. Зараз буде говорити спільний голос світової спільноти".
"На нашому боці за підсумками саміту вже більшість країн світу. І цей список точно зростатиме. Тому кожна країна, яка хоче брати активну участь у цьому процесі, має чітко визначити свою позицію", - сказав Жовква.

Теги: #саміт_миру #жовква

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