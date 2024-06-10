Події

10:54 10.06.2024

Унаслідок обстрілів у Часовоярській громаді Донецької області загинула 1 людина - голова ОВА

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Унаслідок обстрілів у Часовоярській громаді Донецької області загинула 1 людина - голова ОВА

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів у Часовоярській громаді Донецької області загинула одна особа, пошкоджено багатоповерхівку та дев'ять приватних будинків, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Бахмутський район. У Часовоярській громаді одна людина загинула, пошкоджено дев'ять приватних будинків і багатоповерхівку. У Торецьку пошкоджено адмінбудівлю. У Сіверську пошкоджено будинок", - написав він у телеграм-каналі в понеділок.

Також унаслідок обстрілів пошкоджено три будинки в Олександрополі Мар'їнської громади, п'ять будинків - у Курахівці Курахівської громади.

Окупанти обстріляли Торське, Терни та Ямполівку Лиманської громади, околиці Костянтинівської громади.

Загалом за добу росіяни вісім разів обстріляли населені пункти Донецької області. З лінії фронту евакуйовано 39 осіб, зокрема п'ятьох дітей.

Теги: #донецька_область #обстріл

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