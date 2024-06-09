Окупанти завдали удару по приватному сектору Харкова, почалася пожежа

Російські окупанти завдали авіаційного удару по житлових кварталах у Харкові в неділю ввечері, інформації про жертви і постраждалих поки немає.

"Окупанти вдарили КАБом по Харкову. Виникла пожежа, інформація про постраждалих і руйнування встановлюється", - написав повідомив начальник Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов у телеграмі.

Зі свого боку міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що влучання зафіксовано в районі приватної житлової забудови. "Пошкоджено кілька будинків. Про можливі жертви та постраждалих інформація уточнюється", - написав він у телеграм-каналі.