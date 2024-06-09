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12:59 09.06.2024

На Покровському напрямку ситуація напружена, Сили оборони вживають заходів щодо стабілізації обстановки - Генштаб

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На Покровському напрямку ситуація напружена, Сили оборони вживають заходів щодо стабілізації обстановки - Генштаб
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Від початку поточної доби відбулося 39 бойових зіткнень, особливо активним ворог залишається на Покровському напрямку, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 11.00 неділі.

"Загарбники здійснили 558 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. Також російські війська завдали ракетного удару, сім авіаударів із застосуванням 11 керованих авіабомб і вже задіяли 35 дронів-камікадзе", - інформують військові.

Зазначається, що особливо активним ворог залишається на Покровському напрямку. Ворог уже здійснив 14 спроб витіснити українських захисників із займаних позицій у районах Євгенівки, Новоолександрівки, Новопокровського та Яснобродівки. Із них шість - ще триває. "Ситуація напружена, Сили оборони вживають заходів щодо стабілізації обстановки", - заявили в Генштабі.

На Харківському напрямку відбито дві атаки російських окупантів у районах Вовчанська та Липців. Втрат позицій не допущено.

На Куп'янському напрямку тривають шість штурмових дій у районах Петропавлівки, Піщаного, Берестового та Невського. Ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку тривають три атаки ворога в Серебрянському лісі. Одне бойове зіткнення в районі Тернів відбито.

На Сіверському напрямку триває бій у районі Виїмки.

На Краматорському напрямку від початку доби відбулося чотири бойові зіткнення в районах Іванівського та Кліщіївки. Одну ворожу атаку відбито, три триває.

На Курахівському напрямку спроба окупантів просунутися в районі Парасковіївки успіху не мала. Тривають дві атаки в районі Красногорівки. Ситуація під контролем сил оборони.

На Оріхівському напрямку ворог зазнав невдачі під час штурму позицій Сил оборони в районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку відбито атаку ворога в районі Кринок.

На решті напрямків активних наступальних дій ворога не відбувалося.

Теги: #генштаб_зсу

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