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17:43 07.06.2024

Стефанчук підписав законопроєкт про застосування англійської мови в Україні

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Стефанчук підписав законопроєкт про застосування англійської мови в Україні

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав законопроєкт про застосування англійської мови в Україні.

"Підписав прийнятий Верховною Радою України закон "Про застосування англійської мови в Україні". Переконаний, що важливість цього закону, ініційованого президентом України Володимиром Зеленським, оцінять прийдешні покоління", - повідомив Стефанчук у фейсбуці в п'ятницю.

За його словами, закон дасть реальний шанс інтелектуальної, культурної, історичної, ментальної та духовної трансформації для кожного громадянина.

"Це реальний шанс для українських дітей стати частиною світової цивілізації. Це реальний шанс, а не політичні виверти, для втілення одвічного українського запиту: "Геть від москви". Не змарнуймо цей шанс. Історія ніколи не прощає змарнованого шансу", - наголосив спікер українського парламенту.

Як повідомлялося, Верховна Рада у вівторок ухвалила в цілому законопроєкт №9432 про застосування англійської мови в Україні.

Згідно з законопроєктом держава забезпечує обов'язкове вивчення англійської мови та сприяє вивченню інших мов міжнародного спілкування в закладах освіти незалежно від форм власності.

Окрім цього, законопроєкт передбачає, що заклади дошкільної освіти забезпечують обов'язкове вивчення англійської мови дітьми старшого дошкільного віку. Водночас заклади дошкільної освіти забезпечують обов'язкове використання англійської мови в освітньому процесі для дітей раннього, молодшого дошкільного та середнього дошкільного віку.

Законопроєкт надає право закладам вищої освіти ухвалити рішення щодо викладання однієї, кількох або більшості дисциплін, виконання індивідуальних завдань і проведення контрольних заходів англійською мовою, що чітко зазначається в описі освітньої програми під час вступу до ВНЗ.

Документ також обумовлює, що англійська мова може використовуватися у Збройних силах України, Національній Гвардії, як мова міжнародного спілкування.

Законопроєкт передбачає розробку та затвердження державної цільової програми зі сприяння вивченню та застосуванню англійської мови в Україні. У такій програмі, зокрема, мають бути враховані особливості забезпечення кіновидовищними закладами (відповідними суб'єктами кінематографії) демонструвань іноземних фільмів англійською мовою з дотриманням вимог, встановлених законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Проєкт закону також обумовлює, що забезпечення демонстрації іноземних фільмів англійською мовою на умовах відшкодування відповідних витрат суб'єкти кінематографії здійснюють на добровільних засадах, але з дотриманням мінімальних вимог.

Зокрема, кожен зал, у якому суб'єкт кінематографії демонструє фільми, має здійснити не менш як вісім демонстрацій (публічних показів) фільмів англійською мовою протягом календарного місяця, причому не менш як дві демонстрації мають бути здійснені протягом тижня в будь-який час у вихідний день або в робочий день із початком показу після 18:00.

Теги: #стефанчук

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