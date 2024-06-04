Події

20:41 04.06.2024

Окупанти обстріляли Хотінську громаду Сумського району, поранено двох жителів, зруйновано два будинки

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Окупанти обстріляли Хотінську громаду Сумського району, поранено двох жителів, зруйновано два будинки

Двоє мирних жителів дістали поранення внаслідок обстрілу російськими окупантами території Хотінської громади Сумського району у вівторок, повідомляється в телеграм-каналі Сумської обласної військової адміністрації.

"Попередньо поранення дістали 2 людини (дівчина 17 і чоловік 50 років). Постраждалим надається необхідна допомога. Унаслідок обстрілу зруйновано 2 приватні будинки, один із яких загорівся. На місці працюють усі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються", - ідеться в повідомленні.

 

Теги: #постраждалі #обстріл #сумська_область

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