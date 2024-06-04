Реалізація закону про застосування англійської в Україні не призведе до звільнення держслужбовців - Кравчук

Реалізація закону про використання в Україні англійської мови як міжнародної не призведе до звільнення державних службовців, які нині працюють, однак під час кар'єрного зростання певний рівень володіння англійською мовою буде необхідний, розповіла заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").

"Якщо ця людина працює на своєму місці, то їй не потрібно показувати якийсь сертифікат або пройти якийсь іспит, щоб продовжити працювати. Не йдеться про переатестацію... Якщо ти претендуєш, йдеш на місце, яке в цьому переліку (згідно із законопроєктом - ІФ-У)... то ти маєш під час приймання на роботу показати свій рівень..." - сказала Кравчук журналістам у вівторок.

Народний депутат також припустила, що механізм компенсації кінотеатрам, певним категоріям фізичних осіб за освітні курси буде реалізовано після закінчення або скасування воєнного стану.

Вона також нагадала, що частина положень закону потребує рішення профільних міністерств і внесення змін до державного бюджету України.

Водночас народний депутат із фракції "Європейська солідарність" Володимир В'ятрович вважає "саму ідею цього законопроєкту хибною і досить дивною".

"Я думаю, що якщо ми хочемо говорити про просування або про вивчення англійської мови, то це не вирішується законом. Для просування або вивчення англійської мови потрібні ресурси. Ресурси фінансові, кадрові..." - сказав В'ятрович журналістам.

На думку народного депутата, питання вивчення англійської мови в Україні та її застосування необхідно вирішувати через якісь державні програми.

"На жаль, ми обрали, на мою думку, абсолютно хибний шлях, який свідчить скоріше про якісь показові речі, а не про те, щоб зробити дійсно англійську мову більш популярною", - зазначив В'ятрович.

Як повідомлялося, Верховна Рада у вівторок ухвалила в цілому законопроєкт №9432 про застосування англійської мови в Україні.