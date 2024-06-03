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15:26 03.06.2024

Дії з підриву Глобального саміту миру є системними та безпрецедентно масштабними - Кулеба

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Дії з підриву Глобального саміту миру є системними та безпрецедентно масштабними - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що для підриву майбутнього Глобального саміту миру у Швейцарії в червні докладають зусиль трьох видів.

"Чим сильніша протидія, тим важливіша ініціатива. Якби Саміт миру був прохідною подією, напевно, ми б не бачили такої системної роботи у всьому світі з підриву його проведення. Докладають зусиль трьох видів", - сказав Кулеба на спільній пресконференції з естонським колегою Маргусом Тсахкною у Києві.

Перший вид, за словами Кулеби, - це дискредитація Саміту миру. Зокрема, розсилаються листи, робляться публічні заяви, "відбуваються закриті зустрічі, де РФ намагається довести країнам, що це взагалі ні про що, це не зрозуміло для кого, що це все не має жодного значення".

Другий вид протидії, як зазначив міністр, - спроби переконати окремі країни не брати участь у Саміті миру.

Третій вид підривної діяльності - спроби переконати ті країни, які вже підтвердили свою участь і не відмовляються від неї, приїхати на саміт на максимально низькому рівні, заявив керівник зовнішньополітичного відомства.

"Дії з підриву Саміту є системними, безпрецедентно масштабними, що ще раз підтверджує, що ми все робимо правильно. Ми на правильному шляху. І спільно з партнерами ми створимо прецедент, коли Саміт миру буде скликаний не на умовах країни, що напала, не на умовах країни-посередника. А на умовах статуту ООН", - сказав глава МЗС.

Крім того, він зазначив, що здебільшого підривна діяльність проти саміту ведеться в Азії, в Африці та в Південній Америці.

"Але наразі у загальному рахунку перемагає усе-таки Україна", - наголосив Кулеба.

Теги: #саміт_миру #кулеба

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