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13:56 03.06.2024

Суд заарештував документи районних військово-лікарських комісій Полтавщини

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Суд заарештував документи районних військово-лікарських комісій Полтавщини

Суд заарештував документи районних військово-лікарських комісій (ВЛК) Полтавщини на підставі матеріалів Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) і Національної поліції, повідомляє агентство.

"Слідчий суддя Октябрського районного суду Полтави наклав арешт на документи районних військово-лікарських комісій (ВЛК) Полтавщини. Підставою для такого рішення стали матеріали дослідження Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) і розслідування слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області", - йдеться в повідомленні на сайті НАЗК у понеділок.

Повідомляється, що за висновком НАЗК найбільший показник (20%) тих, хто проходив ВЛК і в подальшому був визнаний непридатним до служби у Збройних силах України, було виявлено саме в Полтавській області. Полтавщина входить до п'ятірки регіонів, де зафіксовано найбільшу кількість осіб, визнаних обмежено придатними, - 31% від загальної кількості тих, хто проходив комісію у 2022 році, та 30% за дев'ять місяців 2023 року.

За версією слідства, співробітники ВЛК області, визнаючи осіб обмежено придатними й непридатними до військової служби, ймовірно, отримували за свої протиправні дії неправомірну винагороду. Досудове розслідування триває, встановлюють наявність недостовірних відомостей у медичній документації військовозобов'язаних, фальсифікованих підстав для застосування статей розкладу хвороб та фізичних вад, що визначають ступінь придатності особи до військової служби та виключення її з військового обліку.

"З метою проведення повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження зважаючи на те, що вилучене майно може бути доказом вчинення злочину та містить відомості, що можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що є предметом досудового розслідування і є необхідними для проведення експертних досліджень, виникла необхідність у накладенні на нього арешту", - ідеться в ухвалі Октябрського районного суду Полтави.

У повідомленні наголошується, що в грудні 2023 року НАЗК оприлюднило дослідження, у якому було систематизовано інформацію щодо організації діяльності ВЛК для проведення комплексного дослідження корупційних ризиків.

Теги: #суд

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