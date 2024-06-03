Зняття обмежень на удари по військових об'єктах у РФ мають вирішальне значення для України у відбитті російських ударів по Харкову - ISW

Надання західних систем протиповітряної оборони й зняття західних обмежень на можливість України завдавати ударів по військових об'єктах на території РФ за допомогою наданої Заходом зброї має вирішальне значення для України у відбитті російських бомбових і ракетних ударів по Харкову, зазначають в американському Інституті вивчення війни (ISW).

"Ці зміни дадуть змогу українським силам використовувати надані Заходом системи для ударів по російських вогневих і плацдармах у прикордонних районах і повітряному просторі Росії... Здатність українських сил збивати російські військові літаки в прифронтовій зоні приведе до того, що українські сили, імовірно, зможуть (використовувати - ІФ-У) і українські, і західні системи для захисту північної частини Харківської області та міста Харкова від ударів російськими планерними бомбами, випущеними з російського повітряного простору", - йдеться у зведенні.

Аналітики ISW зазначають, що раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що російські війська не зможуть захопити Харків, якщо українські сили отримають два комплекси ППО "Петріот" для розгортання в регіоні, однак дві батареї "Петріот" мали б обмежену ефективність у захисті від російських авіаударів, якби вони не мали змоги вести вогонь по російських літаках у російському повітряному просторі.