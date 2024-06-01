Події

08:28 01.06.2024

Українські сили ліквідували 35 ракет і 46 дронів противника

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Українські сили ліквідували 35 ракет і 46 дронів противника

Сили української ППО в ніч на суботу ліквідували 81 повітряну ціль противника, зокрема, кілька видів крилатих ракет у кількості 35 одиниць і 46 ударних дронів, повідомляють Повітряні сили.

"У результаті протиповітряного бою збито 81 повітряну ціль - 30 крилатих ракет Х-101/Х-555, 4 крилаті ракети "Калібр", 1 крилату ракету "Іскандер-К", 46 ударних БПЛА типу "Shahed-131/136", - ідеться в повідомленні.

Як повідомляється, у ніч на 1 червня російські окупанти завдали потужного ракетно-авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БПЛА типу "Shahed".

Загалом ворог випустив 53 ракети різних типів і 47 ударних БПЛА.

Зокрема, 35 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 ТС (район пусків - Саратовська обл., повітряний простір над акваторією Каспійського моря - РФ), 4 балістичні ракети "Іскандер-М" (Крим), 1 крилату ракету "Іскандер-К" (Крим), 10 крилатих ракет "Калібр" (з північно-східної частини акваторії Чорного моря), 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (з повітряного простору ТОТ Запорізької області), а також 47 ударних БПЛА типу "Shahed-131/136" (район пусків Приморсько-Ахтарськ - РФ).

Зазначається, що до відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

"Російські терористи не полишають намірів знищити паливно-енергетичний сектор держави. Повітряні Сили та Сили оборони України роблять усе можливе, щоб ворог не досягнув своїх цілей на кожній ділянці фронту", - наголосили в повітряному командуванні.

 

 

 

Теги: #ппо #цілі #рф

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