Події

10:05 31.05.2024

Кількість загиблих унаслідок удару по Харкову зросла до 5 осіб - ОВА

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Кількість загиблих унаслідок удару по Харкову зросла до 5 осіб - ОВА
Фото: ДСНС Харківщини

Кількість загиблих унаслідок удару, завданого російськими окупантами по Харкову, зросла до п'яти осіб, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Кількість загиблих збільшилася, деблокували з-під завалів ще одне тіло чоловіка. Всього за ніч російського теракту - пʼять загиблих. Рятувально-пошукова операція триває. Всі служби працюють на місці", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Раніше було відомо про чотирьох загиблих і 25 постраждалих.

Теги: #харків #удар #жертви

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