Кількість загиблих унаслідок удару по Харкову зросла до 5 осіб - ОВА

Фото: ДСНС Харківщини

Кількість загиблих унаслідок удару, завданого російськими окупантами по Харкову, зросла до п'яти осіб, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Кількість загиблих збільшилася, деблокували з-під завалів ще одне тіло чоловіка. Всього за ніч російського теракту - пʼять загиблих. Рятувально-пошукова операція триває. Всі служби працюють на місці", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Раніше було відомо про чотирьох загиблих і 25 постраждалих.