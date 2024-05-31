Події

06:33 31.05.2024

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 23 осіб - поліція

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Кількість постраждалих унаслідок ворожих ударів по Харкову продовжує зростати, вже відомо про 23 постраждалих, повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Унаслідок влучання ворожого боєприпасу в багатоповерховий житловий будинок загинули чоловік і жінка. Їхні особи встановлюються. Повністю знищено поверхи одного з під'їздів. Постраждали 23 людини, зокрема 12-річні хлопчик і дівчинка", - сказано в повідомленні.

Також у повідомленні йдеться: "Ще один боєприпас влучив у землю на територію цивільного виробничого підприємства. Загинув охоронець (1959 р.н.). Пошкоджено виробничі приміщення".

 

Теги: #харків #жертви

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