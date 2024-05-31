Кількість постраждалих у Харкові зросла до 23 осіб - поліція

Кількість постраждалих унаслідок ворожих ударів по Харкову продовжує зростати, вже відомо про 23 постраждалих, повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Унаслідок влучання ворожого боєприпасу в багатоповерховий житловий будинок загинули чоловік і жінка. Їхні особи встановлюються. Повністю знищено поверхи одного з під'їздів. Постраждали 23 людини, зокрема 12-річні хлопчик і дівчинка", - сказано в повідомленні.

Також у повідомленні йдеться: "Ще один боєприпас влучив у землю на територію цивільного виробничого підприємства. Загинув охоронець (1959 р.н.). Пошкоджено виробничі приміщення".