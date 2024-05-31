По Новобаварському району Харкова вдарили 5 балістичними ракетами, троє загиблих - прокуратура

У ніч на п'ятницю ЗС РФ завдали удару по Новобаварському району Харкова, за попередніми даними, ракетами С-300 і С-400, зафіксовано п'ять влучань, зруйновано багатоповерховий житловий будинок, попередньо троє людей загинули, постраждали 12 цивільних, серед них двоє дітей, повідомляє прес-служба Харківської облпрокуратури.

"31 травня близько 00:15 ворог здійснив запуск ракет типу С-300 і С-400 з території Бєлгородської області РФ. Зафіксовано п'ять влучень у Новобаварському районі. Одна ракета влучила в п'ятиповерховий житловий будинок. Інші ракети влучили поруч із п'ятиповерховим будинком. Пошкоджено понад 20 багатоповерхових житлових будинків. Зруйновано приватне підприємство. На даний момент загинуло 3 цивільних особи. 12 цивільних осіб отримали різного ступеня тяжкості тілесні ушкодження. Серед травмованих є двоє дітей", - ідеться в повідомленні.

Розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством) КК України