Події

20:01 28.05.2024

Чиновників Запорізької міськради, які фігурують у кримінальному провадженні про незаконне виділення землі, відсторонено від роботи

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Чиновників Запорізької міськради, які фігурують у кримінальному провадженні про незаконне виділення землі, відсторонено від роботи

Чиновники Запорізької міської ради, які фігурують у кримінальному провадженні про виділення земельної ділянки комерсанту, будуть відсторонені від роботи, а на саме рішення буде накладено вето, повідомила секретар Запорізької міської ради Регіна Харченко у своєму телеграм-каналі.

Харченко назвала "радісною звісткою" виявлення Службою безпеки України корупційних чиновників міськради, викритих у сприянні виділенню землі комерсанту.

За її словами, процесуальні дії в мерії за цим кримінальним провадженням розпочалися минулого тижня. Запорізька міськрада повністю сприяє правоохоронним органам у проведенні досудового розслідування, надаючи всі необхідні документи.

"Місяць тому наша оновлена команда Запорізької міської ради запропонувала всім чиновникам, які за попередньої влади займалися корупційними оборудками, два варіанти на вибір - або звільнення, або наручники. Деякі вирішили звільнитися самі, деяким допомогли, а деякі подумали, що це жарт", - написала Харченко.

Також вона повідомила, що чиновників, які фігурують у кримінальному провадженні, буде відсторонено від роботи. Корупційне рішення про виділення землі підписано не буде, на нього буде накладено вето.

Водночас земельній комісії Запорізької міськради буде доручено в онлайн-режимі - найбільш прозорий для народу спосіб - повторно розглянути заяву про виділення землі під спортивно-оздоровчий комплекс.

Як повідомлялося, чиновниця Запорізької міської ради пообіцяла бізнесменові за 2 млн грн позитивне рішення сесії міськради про оренду земельної ділянки під будівництво спортивного комплексу в центрі Запоріжжя. Слідство встановлює коло інших службових осіб мерії Запоріжжя, причетних до злочинної схеми. Правоохоронці затримали підозрювану під час одержання частини обумовленої неправомірної вигоди в сумі $25 тис.

Суд обрав для затриманої запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Слідство встановлює коло чиновників, причетних до організації злочинної схеми в Запорізькій міській раді, перевіряють інших її співробітників.

 

Теги: #запоріжжя #корупція

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