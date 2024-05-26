РФ обстрілюватиме Харків для залякування жителів доти, доки Захід не дозволить ЗСУ бити по її території - ISW

Російські війська, ймовірно, продовжуватимуть обстрілювати Харків доти, доки Захід не дозволить Україні завдавати ударів у відповідь по території РФ. У такий спосіб окупанти намагаються налякати місцевих мешканців і змусити їх залишити місто, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Російські війська, найімовірніше, продовжуватимуть ці удари в рамках наступальної операції на півночі Харківської області доти, доки Захід не дасть змогу українським силам адекватно протистояти прикриттю російських військових на території РФ", - ідеться у звіті ISW.

Аналітики зазначають, що протягом кількох тижнів російські війська завдавали ракетних ударів по Харкову планерними бомбами, переважно модифікованими ФАБами та КАБами з планерними модулями, які часто оснащені системами наведення. Одне із завдань - змусити жителів тікати з міста.

У ISW додали, що російські літаки здійснювали ці удари зі свого безпечного району на території РФ, не боячись ураження системами протиповітряної оборони України. Це стало можливим, оскільки країни Заходу заборонили використовувати своє озброєння для ударів по військових цілях і в повітряному просторі агресора.