Події

10:49 26.05.2024

РФ обстрілюватиме Харків для залякування жителів доти, доки Захід не дозволить ЗСУ бити по її території - ISW

1 хв читати
РФ обстрілюватиме Харків для залякування жителів доти, доки Захід не дозволить ЗСУ бити по її території - ISW

Російські війська, ймовірно, продовжуватимуть обстрілювати Харків доти, доки Захід не дозволить Україні завдавати ударів у відповідь по території РФ. У такий спосіб окупанти намагаються налякати місцевих мешканців і змусити їх залишити місто, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Російські війська, найімовірніше, продовжуватимуть ці удари в рамках наступальної операції на півночі Харківської області доти, доки Захід не дасть змогу українським силам адекватно протистояти прикриттю російських військових на території РФ", - ідеться у звіті ISW.

Аналітики зазначають, що протягом кількох тижнів російські війська завдавали ракетних ударів по Харкову планерними бомбами, переважно модифікованими ФАБами та КАБами з планерними модулями, які часто оснащені системами наведення. Одне із завдань - змусити жителів тікати з міста.

У ISW додали, що російські літаки здійснювали ці удари зі свого безпечного району на території РФ, не боячись ураження системами протиповітряної оборони України. Це стало можливим, оскільки країни Заходу заборонили використовувати своє озброєння для ударів по військових цілях і в повітряному просторі агресора.

Теги: #isw

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:40 26.05.2024
Передчасний наступ на півночі Харківської області став для Росії провальним - ISW

Передчасний наступ на півночі Харківської області став для Росії провальним - ISW

09:58 24.05.2024
ISW: Кремль готує зміну військового керівництва бойовими операціями в Україні

ISW: Кремль готує зміну військового керівництва бойовими операціями в Україні

13:24 23.05.2024
Спецслужби РФ мають намір активізувати диверсійну діяльність проти країн НАТО - ISW

Спецслужби РФ мають намір активізувати диверсійну діяльність проти країн НАТО - ISW

07:01 20.05.2024
Можлива загибель Раїсі може мати серйозні наслідки для Ірану, вважають в Інституті вивчення війни

Можлива загибель Раїсі може мати серйозні наслідки для Ірану, вважають в Інституті вивчення війни

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський закликав Байдена і Сі Цзіньпіна взяти участь у Саміті миру: Ми не хочемо, щоб Статут ООН згорів, як книги у знищеній ракетами РФ харківській поліграфії

Понад 80 держав підтвердили свою участь у Саміті миру - Зеленський

РФ збирає ще одне угруповання військ біля нашого кордону і готується до спроби наступу за 90 км від Харкова на північний захід - Зеленський

Зенітники знищили 12 ракет і 31 БПЛА, які атакували Україну вночі

Окупанти за добу втратили 1110 осіб

ОСТАННЄ

Прикордонники збили російський дрон у Миколаївській області - Держприкордонслужба України

Кількість загиблих у Харкові зросла до 14 - голова ОВА

Росіяни вночі обстріляли Чорнобаївку, постраждала жінка - Херсонська ОВА

У найближчі дві доби в Україні переважно без опадів, на півдні короткочасні дощі - Укргідрометцентр

Кількість загиблих від авіаударів РФ по гіпермаркету в Харкові збільшилася до 13 осіб - Офіс генпрокурора

Українські захисники відбили загрозу прориву військ РФ на Харківському напрямку - Генштаб ЗСУ

У Вінницькій та Харківській областях удари РФ призвели до пошкодження газорозподільних мереж - Міненерго

Польща піднімала авіацію через інтенсивні ракетні атаки РФ по регіонах України

Зеленський закликав Байдена і Сі Цзіньпіна взяти участь у Саміті миру: Ми не хочемо, щоб Статут ООН згорів, як книги у знищеній ракетами РФ харківській поліграфії

Понад 80 держав підтвердили свою участь у Саміті миру - Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА