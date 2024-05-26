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10:40 26.05.2024

Передчасний наступ на півночі Харківської області став для Росії провальним - ISW

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Передчасний наступ на півночі Харківської області став для Росії провальним - ISW

Передчасний початок російських наступальних операцій підірвав успіх Росії на півночі Харківської області, вважають в Інституті вивчення війни (ISW).

"Такий сповільнений темп, імовірно, надає українським силам тактичні можливості для контратаки, хоча українські сили ще не проводять обмежену контрнаступальну операцію, метою якої є повне витіснення російських військ з північної частини Харківської області", - йдеться у звіті.

Аналітики вважають, що російські війська розпочали свою наступальну операцію на півночі Харківської області з обмеженими силами і ще не перекинули туди значні резерви, що призвело до зниження темпів російського просування і наступальних операцій.

Розрізненість російських підрозділів, що діють на півночі Харківської області, та явна нерішучість військових РФ щодо залучення до бойових дій наявних резервів свідчить про те, що російські війська, ймовірно, намагаються довести чисельність Північного угруповання до запланованої кінцевої перед тим, як активізувати наступальні операції на півночі Харківської області.

Повідомляється, що до моменту початку наступальних операцій 10 травня у складі Північного угруповання військ у районі кордону перебувало близько 35 тис. військовослужбовців, тоді як українські джерела вказували, що російські військові мають намір зосередити в цьому районі від 50 тис. до 70 тис. військових.

Аналітики припускають, що російські війська, ймовірно, розпочали наступальну операцію на півночі Харківської області раніше запланованого терміну з недостатньою кількістю особового складу в надії закріпитися до того, як прибуття на фронт військової допомоги з боку США зробить це завдання складнішим.

Отже, вказують у звіті Інституту, ймовірно, передчасний початок російських наступальних операцій підірвав успіх Росії на півночі Харківської області.

Повідомляється, що російським військам вдалося застати українські сили зненацька 10 травня і домогтися тактично значних успіхів у районах, які, за повідомленнями українських офіційних осіб, були менш захищені.

Державне бюро розслідувань (ДБР) оголосило, що розпочало розслідування за фактом неналежної підготовки української оборони в цьому районі та залишення українських позицій на Липцівському та Вовчанському напрямках.

ДБР зазначило, що це дало змогу російським військам просунутися до другої лінії української оборони в цьому районі, хоча, найімовірніше, обмеженість людських ресурсів не дала змоги росіянам досягти більших успіхів.

ДБР зазначило, що це дало змогу російським військам просунутися до другої лінії української оборони в цьому районі, хоча, найімовірніше, обмеженість людських ресурсів не дала змоги росіянам домогтися подальшого проникнення.

Водночас, зазначають аналітики, цілком можливо, що російське військове командування вважало, що зосередження більших сил насторожить українські війська й позбавить їх можливості здійснити оперативну несподіванку, тому рішення Росії не вводити негайно значні резерви, імовірно, не дало змоги російським військам домогтися якнайшвидших успіхів.

"Українські війська закріпилися на оборонних позиціях у цьому районі, а російські війська, ймовірно, використовували свою тактичну можливість домогтися відносно швидких успіхів проти легко утримуваних позицій у цьому районі", - додали в ISW.

Теги: #isw

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