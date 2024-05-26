Кількість жертв через удар по "Епіцентру" у Харкові зросла до шести

До шести зросла кількість жертв внаслідок російського удару по будівельному гіпермаркету в Харкові 25 травня, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синегубов.

"Харків весь день під масованим ракетним обстрілом. На жаль, відомо вже про шістьох людей, які загинули на місці в "Епіцентрі". 40 людей отримали травми. 16 людей поки що безвісти зникли", - написав він у телеграмі.

За словами голови ОДА, на місці розгорнуто штаб ліквідації наслідків прильотів, працює мобільна лабораторія ДНК.