Події

00:15 26.05.2024

Кількість жертв через удар по "Епіцентру" у Харкові зросла до шести

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Кількість жертв через удар по "Епіцентру" у Харкові зросла до шести

До шести зросла кількість жертв внаслідок російського удару по будівельному гіпермаркету в Харкові 25 травня, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синегубов.

"Харків весь день під масованим ракетним обстрілом. На жаль, відомо вже про шістьох людей, які загинули на місці в "Епіцентрі". 40 людей отримали травми. 16 людей поки що безвісти зникли", - написав він у телеграмі.

За словами голови ОДА, на місці розгорнуто штаб ліквідації наслідків прильотів, працює мобільна лабораторія ДНК.

Теги: #харків #україна #жертви

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