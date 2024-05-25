Окупанти знову вдарили по Харкову по району щільної житлової забудови, двоє постраждалих - Терехов

Російські окупанти знову вдарили по Харкову, цього разу по району щільної житлової забудови міста, унаслідок чого постраждали двоє людей, повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Попередньо - район щільної житлової забудови", - сказано в його телеграм-каналі.

Терехов зазначив, що щодо руйнувань і постраждалих інформація уточнюється.

Раніше він повідомив про вибух у центральних районах.

Пізніше мер додав, що внаслідок удару окупантів по центральній частині міста є двоє постраждалих.