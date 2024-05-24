Кількість бойових зіткнень на фронті перевищила 50, ворог відновив високу інтенсивність атак на покровському напрямку - Генштаб

Станом на 13:00 п'ятниці найбільша активність противника спостерігається на куп'янському та покровському напрямках, кількість бойових зіткнень на фронті перевищила 50, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Згідно зі зведенням, оприлюдненим у телеграмі, на харківському напрямку ворог провів 7 штурмових дій і був відкинутий назад біля населених пунктів Глибоке та Липці. ЗСУ продовжують відбивати чотири ворожі атаки в районі Вовчанська, куди ворожа авіація двічі скинула по два КАБи. Також ворог завдав авіаудару по Стариці.

На куп'янському напрямку Сили оборони відбили ворожі атаки біля Петропавлівки, Стельмахівки, Іванівки, Коломийчихи, Дружелюбівки, Нововодяного, Ковалівки, Новоєгорівки та Невського. Загалом на напрямку відбувалося вже 17 бойових зіткнень. Ситуація контрольована.

На лиманському напрямку противник двічі безуспішно намагався покращити тактичне положення в районах Серебрянського лісництва і Тернів.

На сіверському напрямку тривають два бойові зіткнення в районах Спірного та Білогорівки.

На краматорському напрямку ворог безуспішно спробував атакувати біля Кліщіївки.

Зазначається, що противник відновив високу інтенсивність атак на покровському напрямку, відбуваються три бойові зіткнення біля Новоселівки Першої, ще одне - в районі Калинового. Сили оборони відбили штурмові дії біля Новоолександрівки, Прогресу, Сокола, Уманського. Загалом відбулося вже 10 боїв. По Желанному агресор вдарив КАБом.

На курахівському напрямку ворог 8 разів провів штурмові дії, зокрема в напрямку Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки. Триває бій біля села Костянтинівка.

На времівському напрямку ворог завдав авіаудару по району Старомайорського. Зазначено, що це один із тих напрямків, де ЗСУ вдається покращити стійкість оборони.

На оріхівському напрямку окупанти скинули КАБ по Новоандріївці та проводили одну штурмову дію на Новоданилівку. Ворог отримав гідну відсіч і відійшов.

На придніпровському напрямку кількість бойових зіткнень зросла до трьох, серед них дві штурмові дії є роботою українських підрозділів.

На решті напрямків обстановка залишається сталою.

Під ворожим артилерійським вогнем перебували прикордонні населені пункти Блешня Чернігівської області, Бачівськ, Гиріне, Павлівка та Запсілля в Сумській області.