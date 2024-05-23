У Харкові один загиблий, шестеро постраждалих після удару по підприємству, місцеперебування ще трьох осіб невідоме

Одна людина загинула і шестеро постраждали внаслідок удару російських окупантів по цивільному підприємству в Харкові, повідомив голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов.

"Окупанти вдарили по цивільному підприємству, яке займається звичайним друком. Попередньо - один загиблий, постраждали шість осіб. Є загорання цеху з папером", - написав Синєгубов у телеграмі у четвер.

Зі свого боку міський голова Ігор Терехов повідомив, що місцеперебування ще трьох осіб неможливо встановити через велику пожежу. Крім того, за його словами, є підтверджена інформація щодо ударів по транспортній інфраструктурі та одному з підрозділів комунального підприємства, яке опікується життєзабезпеченням міста.