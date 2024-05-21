У Києві 21 травня весь день із 00:00 до 24:00 будуть застосовуватися графіки відключень

У Києві 21 травня протягом усього дня діятимуть графіки відключень, повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Попко у вівторок уранці.

"За вказівкою Укренерго сьогодні, 21 травня, у Києві ВЕСЬ ДЕНЬ із 00:00 до 24:00 застосовуватимуться графіки знеструмлень", - написав він у телеграм-каналі.

"Нагадаю - обмеження споживання - це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми! Будь ласка, ще раз прошу всіх економити електроенергію! Кожен вимкнений електроприлад - це вагомий внесок у стабільність і відновлення нашої енергосистеми," - наголосив начальник КМВА.