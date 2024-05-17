В ОДЕСІ ЩЕ ОДИН ВИБУХ - МЕР
В ОДЕСІ ЩЕ ОДИН ВИБУХ - МЕР
В ОДЕСІ ЩЕ ОДИН ВИБУХ - МЕР
Сіярто заявив, що наклав вето на резолюцію Ради Європи, яка передбачає визнання лише мирного плану Зеленського
Заяви правоохоронців про реконструкцію тепломереж на вул.Антоновича із залученням бюджетних коштів не відповідають дійсності - "Київтеплоенерго"
Сіярто заявив, що наклав вето на резолюцію Ради Європи, яка передбачає визнання лише мирного плану Зеленського
Зеленський підписав закон, що дозволяє засудженим військову службу в обмін на умовно-дострокове звільнення
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