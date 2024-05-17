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07:32 17.05.2024

Оновлений склад виконкому Запорізької міськради відкриє двері журналістам

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Оновлений склад виконкому Запорізької міськради відкриє двері журналістам

Новообрана секретар Запорізької міської ради Регіна Харченко заявила про незадовільний формат роботи попереднього складу виконкому Запорізької міськради, що діяв у закритому режимі, пообіцявши, що оновлений склад виконкому працюватиме гласно та відкриє двері журналістам, повідомляє мерія Запоріжжя.

За інформацією пресслужби мерії, під час першого засідання оновленого складу виконавчого комітету Запорізької міської ради, нещодавно обрана секретар міськради Регіна Харченко зазначила, що попередній формат проведення засідань виконкому був незадовільним, і тепер він проводитиметься за участю представників засобів масової інформації.

"Востаннє виконком фізично збирався в цій залі в грудні минулого року практично в закритому режимі - без доступу журналістів. А після цього - рішення виконкому взагалі ухвалювали без доповідей та обговорень шляхом письмового опитування. Попередню практику ухвалення рішень у закритому форматі та без доступу журналістів ми скасовуємо", - зазначила Харченко.

Також вона наголосила, що відтепер засідання Запорізького міськвиконкому відбуватимуться відкрито і гласно.

Попередній секретар Запорізької міськради, виконувач обов'язків міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв, позбувся своїх повноважень 24 квітня на позачерговій сесії міськради. Замість нього було обрано Регіну Харченко.

Чиновниця також тимчасово виконуватиме обов'язки міського голови Запоріжжя.

 

 

 

Теги: #запоріжжя #робота #міськрада

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