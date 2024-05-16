"Метінвест" активно залучений до будівництва фортифікацій і постачання військових дронами та системами РЕБ - менеджер

Гірничо-металургійна група "Метінвест" у рамках ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова активно займається будівництвом фортифікацій, постачанням військових дронами та системами РЕБ, які допомагають захищати країну і людей.

Як повідомив операційний директор "Метінвесту" Олександр Мироненко в студії "Прямого каналу", компанія з кінця осені минулого року 24/7 залучена до будівництва фортифікаційних споруд - "систему взводних опорних пунктів (ВОП) і ротних опорних пунктів (РОП), які обладнано шляхами сполучення, укріплено протитанковими ровами".

Група вже офіційно сертифікувала, кодифікувала і поставила на озброєння сховища-"криївки". Це вже затверджений Міноборони та інженерними військами виріб, що використовується для зведення фортифікацій. "Наразі у нас дуже багато модифікацій укриттів. Залежно від потреб військових "криївка" може бути розміром 2х12 м і використовуватися як польовий штаб. Набір із 5-6 індивідуально обладнаних "криївок" - це командний пункт. Стандартний бункер містить вісім місць для відпочинку військових", - зазначив представник "Метінвесту".

Компанія також розробила укриття для спостережних позицій - розміром 2х3 м, містить два погреби, стіл, зручне робоче місце. Крім того, завершується розробка ще одного масштабного проєкту - великий підземний госпіталь, він може розміщуватися поблизу лінії фронту.

Крім укриттів, військовим також наразі потрібні дрони, РЕБ. "Сталевий фронт" купує це обладнання і передає військовим.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях. Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-Холдинг" (23,76%), які спільно керують ним. ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".