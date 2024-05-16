Три людини поранені в Запорізькій області внаслідок ворожих обстрілів

У Запорізькій області внаслідок ворожих обстрілів поранення дістали двоє чоловіків і жінка, за добу окупанти 260 разів ударили по регіону, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"Двоє чоловіків і жінка поранені під час ворожої атаки по Василівському району. Протягом доби окупанти 260 разів ударили по Запорізькій області", - йдеться в його телеграм-каналі.

За його словами, під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів. Зокрема, ворог завдав авіаційних ударів по Малій Токмачці та Степногірську. 121 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 11 обстрілів із РСЗВ накрили Малу Токмачку і Роботине. 126 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки.

Надійшло 5 повідомлень про руйнування житла, додав Федоров.