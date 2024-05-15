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17:27 15.05.2024

Ліхтенштейн візьме участь у Саміті миру та підтримав створення Реєстру збитків і спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України - Зеленський

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Ліхтенштейн візьме участь у Саміті миру та підтримав створення Реєстру збитків і спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України - Зеленський

Прем'єр-міністр Ліхтенштейну Даніель Ріш підтвердив свою участь у Саміті миру в Швейцарії, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Ліхтенштейну Даніелем Рішем, щоб подякувати йому за підтвердження участі в Саміті миру та активний внесок у відновлення справедливості в Україні", - написав Зеленський у соцмережі Х у середу.

За його словами, Ліхтенштейн, який головує в Комітеті міністрів Ради Європи, підтримав створення Реєстру збитків, спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України та всі санкційні пакети ЄС.

"Маємо продовжити цю роботу та спільно знайти рішення, як використати заморожені російські активи в інтересах України", - додав Зеленський.

Теги: #саміт_миру #ліхтенштейн

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