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14:36 15.05.2024

Російських військ у Часовому Яру немає, Сили оборони контролюють місто та його околиці - спікер ОСУВ "Хортиця"

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Російських військ у Часовому Яру немає, Сили оборони контролюють місто та його околиці - спікер ОСУВ "Хортиця"

Сили оборони України контролюють обстановку в місті Часовому Яру (Донецька обл.) і на його околицях, ворога в місті немає, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" підполковник Назар Волошин.

"Російських військ у Часовому Яру немає, Сили оборони контролюють місто та його околиці. Але окупанти не залишають спроб захопити панівні висоти в районі Часового Яру для подальшого просування на Дружківку, Слов'янськ, Краматорськ", - сказав Волошин в ефірі загальнонаціонального телемарафону в середу.

За його словами, російська армія активізувала артилерійський вогонь і скидання з дронів на околицях Часового Яру. "Тільки за минулу добу там було зафіксовано 92 мінометних і артилерійських обстріли (днем раніше - 148), на ранок було зафіксовано дев'ять ворожих штурмів противника (днем раніше - 12)".

Волошин зазначив, що противник зосереджує зусилля для прориву оборони ЗСУ на захід від Бахмута, для виходу на рубіж каналу, оволодіння Часовим Яром і створення умов для просування на Краматорську агломерацію. "Однак наразі окупанти навіть не змогли перетнути канал Сіверський Донець-Донбас", - зазначив речник.

Теги: #часів_яр

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