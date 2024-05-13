Події

20:05 13.05.2024

Росіяни обстріляли центр Херсона, пошкоджено школу

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Росіяни обстріляли центр Херсона, пошкоджено школу
Фото: Фб Прокудіна

Російські окупанти обстріляли центральну частину Херсона, внаслідок атаки пошкоджено школу, серед мирних людей постраждалих немає, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Кілька годин тому окупаційна армія вдарила по центру міста. Один із ворожих снарядів влучив поблизу школи. В освітньому закладі вибило вікна, понівечений фасад. Постраждалих серед цивільних немає", - написав він у телеграм-каналі в понеділок увечері.

 

 

 

Теги: #наслідки #херсон #обстріл

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