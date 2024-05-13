Події

18:17 13.05.2024

Зеленський змінив першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки - указ

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Зеленський змінив першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки - указ

Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Алєксєєнка з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки й призначив на цю посаду Олега Луговського.

Відповідні укази №319/2024 і №320/2024 оприлюднено на сайті глави держави.

Андрія Алєксєєнка було призначено на посаду першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України 27 листопада 2017 року. Із 16 березня 2019 року до 11 червня 2019 року тимчасово виконував обов'язки голови Служби зовнішньої розвідки України.

Теги: #алєксєєнко #звільнення

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