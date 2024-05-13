Окупанти вночі та вранці обстріляли дві громади Сумської області

Російські війська вночі та вранці в понеділок продовжили обстрілювати прикордоння Сумської області, під удар потрапили дві громади, повідомляє ОВА.

"Уночі та вранці росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 24 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська та Краснопільська громади", - йдеться в повідомленні.

По Білопільській громаді здійснено обстріли з РСЗВ (8 вибухів), мінометів (3 вибухи), удар FPV дроном (1 вибух). Під артилерійським вогнем перебувала Краснопільська (12 вибухів) громада.