Події

17:18 08.05.2024

УЗ відновила залізничні колії в Херсоні, пошкоджені внаслідок ранкової атаки РФ

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УЗ відновила залізничні колії в Херсоні, пошкоджені внаслідок ранкової атаки РФ

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) усунуло пошкодження залізничних колій у Херсоні, що виникли внаслідок нічної атаки РФ, повідомила компанія в телеграмі.

"Залізничники завершили ремонт ушкодженої в результаті обстрілу колії на станції "Херсон". Завтрашні рейси - за розкладом", - повідомили в компанії.

Раніше повідомлялося, що через російську атаку на цивільну залізничну інфраструктуру вранці 8 травня були пошкоджені колії та вокзал у Херсоні. Рух поїзда №121/122 Київ-Херсон-Київ було обмежено до Миколаєва, звідки пасажири добиралися до Херсона автобусами.

Теги: #херсон #укрзалізниця

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