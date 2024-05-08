РФ знову атакувала "Укрзалізницю", є пошкодження

РФ вранці в середу знову здійснила атаку цивільної залізничної інфраструктури, є пошкодження, повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

"Вранці 8 травня країна-терорист атакувала цивільну залізничну інфраструктуру в Херсоні. Внаслідок ворожих ударів пошкоджено колії та вокзал міста", - сказано у заяві.

Наразі рух потяга №121/122 Київ-Херсон-Київ залізничники тимчасово обмежили до Миколаєва. Звідти пасажирів до Херсона і назад везтимуть автобусами.

"Наразі всі 99 пасажирів перебувають у безпеці. Решта поїздів Укрзалізниці продовжують рух за графіком", - наголосили у відомстві.