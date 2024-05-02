РФ наразі не запрошена на Саміт миру, але мирний процес без Росії неможливий - МЗС Швейцарії

Міністерство закордонних справ Швейцарії заявило, що наразі РФ не запрошена на Глобальний саміт миру, який відбудеться 15-16 червня в Бюргенштоку неподалік швейцарського міста Люцерна.

"Росію наразі не запрошено. Швейцарія завжди виявляла відкритість до запрошення Росії на цей саміт. Однак Росія неодноразово і, зокрема, публічно заявляла, що не зацікавлена в участі в цьому першому саміті. Саміт у Швейцарії покликаний започаткувати мирний процес. Швейцарія переконана, що Росія має бути залучена до цього процесу. Мирний процес без Росії неможливий", - ідеться в повідомленні на сайті МЗС.

У відомстві зазначили, що мета майбутнього саміту - "надихнути майбутній мирний процес і розробити практичні елементи, а також кроки до такого процесу". Так, усі держави, присутні на саміті, мають поділитися своїми ідеями та баченнями справедливого і міцного миру в Україні.

За інформацією МЗС Швейцарії, наразі формується програма саміту. Остаточний список учасників буде складено незадовго до саміту.

"Швейцарія запросила понад 160 делегацій на рівні глав держав і урядів узяти участь у першому Саміті миру для України, який відбудеться 15 і 16 червня 2024 року в Бюргенштоку. До них входять члени G7, G20, БРІКС, багатьох інших країн з усіх континентів, а також ЄС, трьох міжнародних організацій (ООН, ОБСЄ та Ради Європи) і двох релігійних представників (Ватикану і Вселенського патріарха Константинополя)", - зазначено в повідомленні.