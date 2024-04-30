Миколаїв має стати точкою входу інноваційного технологічного виробництва на всеукраїнський ринок - мер міста

Миколаїв має стати точкою входу інноваційного технологічного виробництва на всеукраїнський ринок.

Таку думку мер Миколаєва Олександр Сенкевич висловив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Найбільша проблема (на етапі післявоєнного відновлення - ІФ-У) буде для Миколаєва – створення нових робочих місць. Для цього потрібно залучення інвестицій. Я не розглядаю Миколаїв як ринок послуг товарів, а саме як двері — точка входу інноваційного технологічного виробництва для всеукраїнського ринку",- повідомив він під час інтерв'ю на Міжнародному саміті мерів у Кишиневі.

Сєнкевич додав, що суднобудування збереже статус одного з ключових напрямів розвитку, але не в такому масштабі, як було раніше.

"Ми повинні використовувати наші переваги: вихід до моря, портову зону. Але все це буде неможливо без додаткових фінансових інструментів, таких як спеціальні економічні зони. Якщо ми кажемо про Миколаїв, Харків, Херсон — це про близькість до Росії, це про ризики.

Якщо ми кажемо про ризики, то чим вони вище, тим більше повинна бути маржинальність. Територіям, які ближче до Росії, які у більшій зоні ризику, повинні давати спеціальні економічні інструменти. Можна зняти податкове навантаження: позбавити ці території деяких податків, наприклад, на 10-20-30 років. Ми про такі ініціативи говорили з президентом, він принципово підтримує подібні ідеї. Зараз вивчаємо практики спеціальних економічних зон у різних країнах, а також намагаємось співпрацювати з потенційними інвесторами, щоб від них почути потреби", - пояснив мер Миколаєва.

Серед галузей, які можуть бути затребувані в найближчій перспективі, він назвав виробництво будівельних матеріалів, будівельної техніки, транспорту.

"Експорто орієнтовані виробництва, бо, знову ж таки, Україна після закінчення війни буде одним з великих ринків", - додав він.