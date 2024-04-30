Події

10:51 30.04.2024

Удар по Одесі, за попередніми даними, здійснено "Іскандером" із касетною частиною - Плетенчук

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Удар по Одесі, що призвів до загибелі мирних громадян, за попередніми даними, було здійснено оперативно-тактичним комплексом "Іскандер" із касетною частиною, повідомив речник ОК "Південь" Дмитро Плетенчук.

"Наразі можу підтвердити, що це була ракета, найімовірніше, балістична. Ще немає результатів експертизи - лише тоді ми зможемо говорити остаточно, маючи на руках юридично закріплені документи. Але станом на зараз це був "Іскандер", і він мав касетну частину, тобто підрив стався в повітрі", - повідомив Плетенчук в ефірі "Радіо Свобода".

Він зазначив, що "Іскандер" із касетною частиною - "це боєприпас, створений для ураження живої сили... Виходить, що звичайних мирних жителів Одеси росіяни розцінюють як живу силу противника".

Як повідомлялося, внаслідок ракетного удару в Одесі загинуло п'ятеро мирних жителів, 32 людини дістали поранень, зокрема вагітна жінка і двоє дітей. У лікарнях станом на ранок вівторка перебувають 23 постраждалих, із них четверо - у вкрай важкому стані, зокрема чотирирічна дівчинка.

Теги: #одеса #обстріл

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