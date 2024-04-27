Знищено російську РЛС "Подльот" - ГУР

Група Головного управління розвідки Міністерства оборони України "Гуси-9" спільно з військовослужбовцями 15 Окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс" виявили та завдали удару по російській радіолокаційній станції 48Я6 К-1 "Подльот".

"Вказану систему ворог використовував для виявлення та передачі координатів цілей російським зенітно-ракетним комплексам С-300/С-400... Успішного вогневого ураження завдали по антенно-фідерній установці та дизельній станції, що живила комплекс", - повідомляють у телеграм-каналі ГУР у суботу вранці.

Повідомляється, що РЛС "Подльот" - порівняно нова російська розробка і стала на озброєння армії держави-агресора у 2015 році. Її вартість становить понад $5 млн.