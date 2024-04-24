Події

17:35 24.04.2024

Генпрокурор підписав стандарт діяльності прокурорів із захисту інвестицій під час досудового розслідування

3 хв читати
Генпрокурор підписав стандарт діяльності прокурорів із захисту інвестицій під час досудового розслідування

Генеральний прокурор України Андрій Костін у середу підписав наказ про затвердження стандарту діяльності прокурорів у сфері захисту інвестицій під час досудового розслідування, повідомив сам генпрокурор на зустрічі з провідними бізнес-асоціаціями та Радою бізнес-омбудсмена у Києві.

"Стандарти – це певний дороговказ, яким чином прокурор має здійснювати процесуальне керівництво у справах, що стосуються суб'єктів економічної діяльності, наприклад, як обшук, до якого слідчі та прокурори будуть вдаватися як до крайньої процесуальної та слідчої дії", - сказав Костін.

За його словами, цей документ важливий, оскільки прокурори розумітимуть, що дотримання або недотримання цих стандартів враховуватиметься в їхній щорічній оцінці і відображатиметься, зокрема, і на їхньому потенційному кар'єрному зростанні. Системні порушення стандартів можуть бути основою для притягнення до дисциплінарної відповідальності, додав генпрокурор.

Він уточнив, що фактично ці стандарти працюють уже місяць, а сьогоднішнє підписання наказу формалізує їхній обов'язковий характер.

Костін наголосив, що стандарти були розроблені спільно з бізнес-спільнотою, тому йому важливо почути реакцію від бізнес-асоціацій щодо скарг та щодо порушення прав бізнесу за минулі три місяці.

"Ще одним, на нашу думку, важливим результатом впровадження стандарту буде те, що формулювання та стандарти як такі з'являться у кримінально-конституційному законодавстві. Саме такі правки ми подали до КПК... Тобто вони знайдуть своє відображення не лише в діяльності прокурорів, а й у діяльності інших правоохоронних органів", - наголосив генпрокурор.

Як повідомлялося, 23 січня цього року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради Національної безпеки та оборони щодо гарантування економічної безпеки.

Серед іншого було рекомендовано Офісу Генерального прокурора, Державному бюро розслідувань, Національній поліції України, БЕБ, Службі безпеки України провести у тримісячний термін аудит вжитих щодо суб'єктів господарювання обмежувальних заходів стосовно кримінальних проваджень та визначити доцільність їхнього подальшого застосування, а також актуальність відображення інформації про них у публічних електронних реєстрах; а також утримуватись протягом трьох місяців від проведення процесуальних дій у кримінальних провадженнях, якщо таке застосування може заблокувати підприємницьку діяльність.

Цим органом також рекомендовано невідкладно провести аудит зареєстрованих кримінальних проваджень, розслідування в яких здійснюється щодо кримінальних правопорушень, які посягають на функціонування економіки держави, та за результатами аудиту напрацювати ефективні механізми забезпечення захисту підприємництва від можливих зловживань з боку правоохоронних органів.

Офіс Генпрокурора спільно з міністерствами цифрової трансформації та юстиції також отримали рекомендацію забезпечити розробку аналітичного модуля до Єдиного реєстру досудових розслідувань з можливістю публічного доступу до аналітичних узагальнених даних діяльності правоохоронних органів та модуля подання онлайн скарг від підприємців.

Раніше, в середині грудня, громадський союз "Маніфест 42" звернувся до президента України із закликом опрацювати та внести до Ради два законопроекти – про введення мораторію на арешт рахунків та "маски-шоу за участю силовиків" на період дії воєнного стану з винятками справ щодо національної безпеки, а також про надання адвокатам додаткових інструментів захисту підприємців, проти яких порушено кримінальні справи, та обмеження для правоохоронців у сферах, де спостерігається більше зловживань.

Крім того, бізнес зазначав, що надану влітку минулого року з боку влади обіцянка консолідувати функції правоохоронних органів боротьби з економічними злочинами в одному органі – БЕБ разом з його перезавантаженням наразі не виконано.

Теги: #генпрокурор

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:00 26.03.2024
Підтримка України на шляху до справедливості має бути постійною, бо це робота на роки і десятиріччя – генпрокурор

Підтримка України на шляху до справедливості має бути постійною, бо це робота на роки і десятиріччя – генпрокурор

12:42 26.03.2024
Генпрокурор - міжнародним партнерам: Підтримка України на шляху до справедливості має бути постійною, бо це робота на роки й десятиліття

Генпрокурор - міжнародним партнерам: Підтримка України на шляху до справедливості має бути постійною, бо це робота на роки й десятиліття

12:32 26.03.2024
Генпрокурор: Зафіксовано близько 50 фактів застосування РФ в Україні ракет північнокорейського походження, щодо ракет виробництва інших країн інформація перевіряється

Генпрокурор: Зафіксовано близько 50 фактів застосування РФ в Україні ракет північнокорейського походження, щодо ракет виробництва інших країн інформація перевіряється

12:22 26.03.2024
Генпрокурор: Посилення санкцій і притягнення до відповідальності за незаконні постачання комплектувальних до озброєння РФ знизять обсяг таких злочинів

Генпрокурор: Посилення санкцій і притягнення до відповідальності за незаконні постачання комплектувальних до озброєння РФ знизять обсяг таких злочинів

12:12 26.03.2024
При створенні трибуналу щодо агресії важливо уникнути спекуляцій "трибунал України проти РФ" - генпрокурор

При створенні трибуналу щодо агресії важливо уникнути спекуляцій "трибунал України проти РФ" - генпрокурор

12:00 26.03.2024
У полоні РФ понад 10 тисяч цивільних заручників, задокументовано 5 тис. 600 українців, які постраждали від тортур окупантів, - генпрокурор

У полоні РФ понад 10 тисяч цивільних заручників, задокументовано 5 тис. 600 українців, які постраждали від тортур окупантів, - генпрокурор

11:48 26.03.2024
Генпрокурор: Російське громадянство депортованих українських дітей не має юридичної сили, потрібен міжнародний механізм їх повернення

Генпрокурор: Російське громадянство депортованих українських дітей не має юридичної сили, потрібен міжнародний механізм їх повернення

11:40 26.03.2024
Генпрокурор про плани роботи з МКС на цей рік: Убивства цивільних у Грозі, обстріли портової інфраструктури та пріоритети вищого рівня

Генпрокурор про плани роботи з МКС на цей рік: Убивства цивільних у Грозі, обстріли портової інфраструктури та пріоритети вищого рівня

11:30 26.03.2024
Генпрокурор: Не думаю, що зараз слід об'єднувати розслідування підриву окупантами Каховської ГЕС і обстрілу ДніпроГЕС

Генпрокурор: Не думаю, що зараз слід об'єднувати розслідування підриву окупантами Каховської ГЕС і обстрілу ДніпроГЕС

13:29 07.03.2024
Генпрокурор: Депортованих до РФ українських дітей має бути беззастережно повернуто, а Росія це ігнорує

Генпрокурор: Депортованих до РФ українських дітей має бути беззастережно повернуто, а Росія це ігнорує

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Пил із Сахари дістався території України – Гідрометцентр

Міноборони створило Офіс підтримки коаліцій для забезпечення системного управління військовою допомогою від партнерів

Дрони СБУ уразили дві нафтобази в Смоленській області - джерело

Окупанти завдали удару по місцю зберігання несправної автотехніки в Одесі, жертв немає - Сили оборони півдня

Сили оборони за добу ліквідували 880 окупантів та 43 артсистеми противника

ОСТАННЄ

Сунак і Шольц заявили про спільну роботу над варіантами використання заморожених активів РФ

На все майно ексголови Верховного Суду Князєва накладено арешт - Мін'юст

ВР розширила компетенцію органів місцевого самоврядування в частині міжтериторіального та транскордонного співробітництва

"Укренерго": Ввечері буде застосовано обмеження енергопостачання для промспоживачів і бізнесу в усіх регіонах

ДТЕК відновив електропостачання споживачів Святошинського району в Києві

У Дніпрі затримано жінку, яка намагалася продати свого дворічного сина за 1 млн грн

Харківського підприємця, який передавав росіянам інформацію про дислокацію Сил оборони в регіоні, засуджено до 5,5 року ув'язнення

ВР закликала міжнародні організації активізувати зусилля для звільнення українських журналістів, яких утримує РФ

На Херсонщині доправлено до лікарні жінку, яка постраждала від російського обстрілу, - ОВА

ДБР у Львові затримало військового, який за хабар обіцяв влаштувати мобілізованого до тилової частини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА