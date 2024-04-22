Події

16:44 22.04.2024

Зеленський не вірить у запропонований Макроном формат олімпійського перемир'я

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Зеленський не вірить у запропонований Макроном формат олімпійського перемир'я

Президент України Володимир Зеленський не вірить у формат Олімпійського перемир'я, запропонованого президентом Франції Еммануелем Макроном на час Олімпіади в Парижі.

"Я не вірю не в цей формат перемир'я. Я не вірю в будь-який формат перемир'я з Російською Федерацією. Це брехня, Еммануель це знає, і сам свідок того", - сказав він в інтерв'ю журналістові Г'юго Декріпту (Hugo Décrypte).

"Ми разом були в нормадському форматі, разом проходили весь цей мінський процес. Франція, Німеччина, Україна, ми всі живі свідки. Ми живі свідки, що замороженого конфлікту з Росією не буває", - сказав він.

За словами Зеленського, "у момент, коли ми підписували домовленості в нормандському форматі, ми домовлялися про те, що зараз буде припинення вогню. Але на фронті у нас були люди, які стріляли по наших військових".

"Вони тренували своїх снайперів, наприклад. Вони просто виходили на полювання за телефонними перехопленнями. У них заходила група 20-30 фахівців, які кілька місяців щодня вбивали наших людей снайперськими пострілами. Тобто для Путіна не існує жодного перемир'я, жодної Олімпіади, жодних авторитетів", - сказав Зеленський.

Теги: #зеленський

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