У неділю в Києві зафіксовано рекордну кількість опадів - ЦГО ім. Б. Срезневського

У столиці України в неділю, 21 квітня, було зафіксовано рекордну кількість опадів - 28,5 мм, що перевищило рекордний показник 1938 року, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Б. Срезневського.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 21 квітня у столиці було зафіксовано рекордну кількість опадів - 25,8 мм, що на 10,6 мм більше, ніж попередній рекорд 1938 року для цього дня, коли випало 15,2 мм опадів", - ідеться в повідомленні, розміщеному на сайті ЦГО.