РФ атакувала Одещину ракетами, пошкоджено припортову інфраструктуру, постраждала людина - Кіпер

Унаслідок російського обстрілу Одеської області пошкоджено припортову інфраструктуру, відомо про одного постраждалого, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

"Одещина знову під ударом ворога. Російські війська атакували наш регіон ракетами. Є пошкодження припортової інфраструктури. Наразі відомо про одного постраждалого. Чоловіка з осколковим пораненням госпіталізовано", - написав він у телеграм-каналі в п'ятницю.

Кіпер закликав оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги та спускатися в укриття.