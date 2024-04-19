Події

16:27 19.04.2024

РФ атакувала Одещину ракетами, пошкоджено припортову інфраструктуру, постраждала людина - Кіпер

1 хв читати

Унаслідок російського обстрілу Одеської області пошкоджено припортову інфраструктуру, відомо про одного постраждалого, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

"Одещина знову під ударом ворога. Російські війська атакували наш регіон ракетами. Є пошкодження припортової інфраструктури. Наразі відомо про одного постраждалого. Чоловіка з осколковим пораненням госпіталізовано", - написав він у телеграм-каналі в п'ятницю.

Кіпер закликав оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги та спускатися в укриття.

Теги: #одеська_область #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:30 19.04.2024
У Дніпропетровській області 7 загиблих, зокрема 2 дитини, 34 постраждалих - ДСНС

У Дніпропетровській області 7 загиблих, зокрема 2 дитини, 34 постраждалих - ДСНС

16:56 19.04.2024
Окупанти обстріляли Білопілля на Сумщині, загинув мирний житель - Офіс генпрокурора

Окупанти обстріляли Білопілля на Сумщині, загинув мирний житель - Офіс генпрокурора

16:37 19.04.2024
Унаслідок артилерійського обстрілу в Куцурубській громаді загинула жінка, поранені чоловік і підліток

Унаслідок артилерійського обстрілу в Куцурубській громаді загинула жінка, поранені чоловік і підліток

14:50 19.04.2024
Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 24 людей - голова ОВА

Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 24 людей - голова ОВА

07:58 19.04.2024
Після масованої атаки по Дніпропетровській області дві людини загинули, поранено 15 мирних жителів, є руйнування, пожежа

Після масованої атаки по Дніпропетровській області дві людини загинули, поранено 15 мирних жителів, є руйнування, пожежа

11:26 17.04.2024
Росіяни обстріляли Одещину, цілилися по інфраструктурі - ОВА

Росіяни обстріляли Одещину, цілилися по інфраструктурі - ОВА

18:05 15.04.2024
У Кропивницькому, який зазнав обстрілу, обійшлося без руйнувань цивільної інфраструктури - влада

У Кропивницькому, який зазнав обстрілу, обійшлося без руйнувань цивільної інфраструктури - влада

11:32 15.04.2024
У Сіверську 4 загиблих унаслідок вечірнього обстрілу - обладміністрація

У Сіверську 4 загиблих унаслідок вечірнього обстрілу - обладміністрація

10:42 15.04.2024
На Донеччині через обстріли армією РФ за добу загинув один місцевий житель, поранено двох

На Донеччині через обстріли армією РФ за добу загинув один місцевий житель, поранено двох

09:53 15.04.2024
Окупанти обстріляли 15 прикордонних сіл і селищ на Сумщині й Чернігівщині, у Краснопіллі загинув мирний житель - ОК "Північ"

Окупанти обстріляли 15 прикордонних сіл і селищ на Сумщині й Чернігівщині, у Краснопіллі загинув мирний житель - ОК "Північ"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський відвідав один із командних пунктів 41 ОМБр, що обороняє Часів Яр

У Дніпрі суботу оголошено днем жалоби за загиблими

Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації в Донецькій області

За уточненою інформацією, дитина в Синельниковому, яку вважали загиблою, перебуває у важкому стані в лікарні - ОВА

Серед загиблих у Синельниковому - троє дітей від 6 до 14 років, повідомили в ОВА

ОСТАННЄ

У Дніпровському районі збито ворожу ракету - Лисак

"Сільпо" запустив безкоштовну доставку в Харкові

Німецька Quantum Systems відкрила завод БПЛА в Україні

G7 визначила "конкретні кроки" для допомоги Україні - Кулеба

Нардепи пропонують маркувати спеціальними написами цінники та упаковку товару, виробник якого працює в державі-агресорі

Боррель: Сподіваюся, вже в понеділок будуть конкретні рішення надати Україні засоби ППО, зокрема Patriot

Громадяни Словаччини зібрали майже EUR2 млн на закупівлю снарядів для України методом краудфандингу - ЗМІ

Росія вбила українських дітей у Дніпрі, ми могли запобігти цьому, але не змогли - глава МЗС Естонії

Блінкен вважає лише питанням часу використання заморожених активів РФ для України

Діти не повинні гинути від авіаударів у сучасній Європі, ми маємо захистити їх надійним повітряним щитом - Кулеба

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА