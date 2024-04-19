G7 закликає КНР вплинути на РФ у зв'язку з агресією проти України

Глави МЗС країн "Великої сімки" звертаються із закликом до Пекіна вплинути на РФ у зв'язку з агресією проти України, йдеться в комюніке за підсумками зустрічі міністрів держав G7 на острові Капрі.

"Ми закликаємо Китай натиснути на Росію з метою припинення воєнних дій проти України", - зазначено в документі.

"Ми висловлюємо наше глибоке занепокоєння постачанням комерційним сектором Китаю в Росію матеріалів і компонентів подвійного призначення для складання зброї та обладнання для виробництва озброєнь", - також ідеться в комюніке.

Крім того, G7 засудили зростання співпраці РФ і КНДР у військовій сфері та закликали негайно припинити таку активність.