Після знищення російського Ту-22М3 другий літак був змушений розвернутися - ГУР МО

Після знищення російського бомбардувальника Ту-22М3 другий ворожий літак був змушений розвернутися, а це означає, що ще низку ракет не було випущено по Україні, заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Ми можемо констатувати: так, успішна операція ГУР у взаємодії з Повітряними силами. Результативна операція. Знищено літак стратегічної авіації противника. Вперше під час виконання бойового завдання, власне, в повітрі за період повномасштабного вторгнення. Тобто інший літак, який ішов за ним, був змушений розвернутися. І це означає, що ще низку ракет не було випущено по Україні", - розповів Юсов у коментарі Радіо Свобода.

За його словами, ця операція була "певним повтором" операції ГУР зі збиття літака А-50.

"Відстань цього разу ще більша. Нагадаю, що йдеться про відстань майже 300 кілометрів від кордону України. Це справді знакова операція", - наголосили в ГУР.

Раніше в українській воєнній розвідці повідомили, що ворожий літак Ту-22МЗ вдалося збити на відстані майже 300 км від України тими самими засобами, якими раніше було уражено російський літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50. У результаті ураження бомбардувальник зміг долетіти до району Ставрополя, де впав і розбився.

Зазначається, що це перше успішне знищення стратегічного бомбардувальника в повітрі під час бойового вильоту протягом повномасштабного вторгнення Росії в Україну.