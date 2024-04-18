Війська РФ за добу завдали по Україні чотири ракетних і 57 авіаударів

Ворог завдав 4 ракетних і 57 авіаційних ударів, здійснив 89 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляється в оперативному зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 четверга.

Минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Рождественське Сумської області; Синьківка Харківської області; Білогорівка та Серебрянське лісництво Луганської області; Диліївка, Івано-Дар’ївка, Роздолівка, Верхньокам’янське, Андріївка, Ступочки, Костянтинівка, Кліщіївка, Новоселівка Перша, Очеретине, Водяне, Новокалинове, Новопокровське, Спірне, Сокіл, Семенівка, Соловйове, Красногорівка, Новобахмутівка, Георгіївка, Урожайне, Олександропіль, Старомайорське Донецької області; Роботине Запорізької області; Кринки та Берислав Херсонської області.

Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок, лікарня, готель та інші об'єкти цивільної інфраструктури", - йдеться у зведенні.