Столтенберг підтвердив проведення 19 квітня засідання Ради Україна-НАТО - Зеленський

Генсек НАТО Єнс Столтенберг у розмові з президентом України Володимиром Зеленським підтвердив проведення за запитом України позачергового засідання Ради Україна-НАТО 19 квітня.

"Провів телефонну розмову з Єнсом Столтенбергом. Генсек Альянсу підтвердив скликання на запит України позачергового засідання Ради Україна-НАТО. Воно відбудеться 19 квітня на рівні міністрів оборони", - написав Зеленський у середу в телеграм-каналі.

"Вдячний Єнсу Столтенбергу та партнерам за швидку реакцію. Україна потребує негайних кроків для посилення протиповітряного захисту. Поінформував Єнса про ранковий удар російських окупантів по готелю в Чернігові та наслідки російського терору для української енергетики. Ми також обговорили стан виконання ініціатив щодо постачання снарядів для України", - написав Зеленський.